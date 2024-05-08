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Азербайджан и Словакия будут совместно производить вооружение

Азербайджан и Словакия будут совместно производить вооружение Я поддержал развитие оборонной промышленности в Словакии. Мы обсудили с господином президентом [Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым] некоторые проекты.
Армия
8 мая 2024 г. 03:43
Азербайджан и Словакия будут совместно производить вооружение

Я поддержал развитие оборонной промышленности в Словакии. Мы обсудили с господином президентом [Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым] некоторые проекты.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в интервью АЗЕРТАДЖ и АзТВ.

Он отметил, что технологии будут от Словакии, а финансы - от Азербайджана.

"Производимое вооружение либо будет экспортироваться, либо останется в Азербайджане. Как вам известно, война в Украине полностью изменила параметры. В настоящее время есть серьезная нехватка оружия. Думаю, если нам это удастся, то может принести пользу обеим странам", - подчеркнул Р.Фицо.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Slovakiya ilə birgə silah istehsal edəcək

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