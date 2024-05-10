Делегация Национального университета обороны Турции посетила освобожденные территории

Завершился визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан в рамках "Зарубежной учебной поездки".

Завершился визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан в рамках "Зарубежной учебной поездки".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе визита турецкие гости посетили Сухопутные войска и Отдельную общевойсковую армию.

Заместитель министра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев встретился с турецкой делегацией.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества с братской Турцией в области военного образования, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита турецкая делегация также посетила освобожденные территории и побывала в дислоцированных здесь воинских частях.

Гостям была предоставлена подробная информация о последствиях вандализма и разрушениях, совершенных армянскими вооруженными формированиями в период оккупации, а также о созидательно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных территориях под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Турецкая делегация побывала в частях коммандос и в других воинских частях, ознакомилась с условиями, созданными для военнослужащих, а также с боевой техникой, имеющейся в арсенале подразделений азербайджанской армии.

Затем состоялась встреча с военнослужащими.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Гости были подробно проинформированы о боевом пути, пройденном подразделениями, успешно участвовавшими в боях за освобождение наших земель от оккупации и обеспечение территориальной целостности.

Затем турецкие представители посетили Отдельную общевойсковую армию.

Заместитель министра обороны - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев встретился с турецкой делегацией.

На встрече было обсуждено текущее состояние азербайджано-турецкого сотрудничества в области военного образования, была особо подчеркнута значимость подобных встреч в контексте обмена опытом.