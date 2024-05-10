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В армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги

В армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги В соответствии с планом подготовки на этот год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.
Армия
10 мая 2024 г. 16:42
В армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги

В соответствии с планом подготовки на этот год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, 10 мая в армии Азербайджана состоялись церемонии принесения присяги новобранцами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала под аккомпанемент военного оркестра состоялся торжественный вынос на плац боевого знамени, после чего мероприятия были объявлены открытыми.

Минутой молчания почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал Государственный гимн.

Новобранцы торжественно принесли военную присягу, поклявшись быть верными Родине.

В заключение состоялось торжественное шествие военнослужащих перед трибуной.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Army holds Military Oath-taking ceremonies
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda andiçmə mərasimləri keçirilib

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