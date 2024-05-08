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Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции

Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции Силы специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в двух международных военных учениях в Турции.
Армия
8 мая 2024 г. 13:51
Азербайджанский спецназ участвует в двух международных учениях в Турции

Силы специального назначения ВС Азербайджана принимают участие в двух международных военных учениях в Турции.

Как сообщает Report, спецназ Азербайджана участвует в проводимых в Стамбуле и Измире многонациональных учениях EFES-2024, в которых задействованы 1567 военных из 49 стран, и учениях Anatolian Phoenix-2024 в городе Конья.

В учениях Anatolian Phoenix-2024 с участием военнослужащих разных стран Азербайджан представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan xüsusi təyinatlıları Türkiyədə iki böyük beynəlxalq təlimdə iştirak edirlər

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