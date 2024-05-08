Проведено мероприятие по случаю Дня формирования воинской части ВМС Азербайджана

Проведено мероприятие по случаю годовщины формирования №-ской воинской части ВМС Азербайджана

Проведено мероприятие по случаю годовщины формирования №-ской воинской части ВМС Азербайджана

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В церемонии приняли участие представители оборонного ведомства, члены семей шехидов и личный состав воинской части.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и сынов Родины, павших за свободу и территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На мероприятии была дана подробная информация об истории формирования воинской части и пройденный ею боевой путь. Было отмечено, что десятки военнослужащих воинской части награждены различными орденами и медалями Азербайджанской Республики за достойное выполнение поставленных задач в ходе боев за освобождение наших земель.

Затем личному составу воинской части были переданы поздравления министра обороны. Было особо подчеркнуто, что под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева боеспособность азербайджанской армии повышается с каждым днем.