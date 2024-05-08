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Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС

Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан.
Армия
8 мая 2024 г. 16:21
Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, турецкие гости, находящиеся с визитом в Азербайджане в рамках "Зарубежной учебной поездки", посетили ВМС.

На встрече в штабе ВМС турецкой делегации был представлен брифинг о деятельности ВМС, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем турецкая делегация прибыла в Национальный университет обороны. Здесь гостям был представлен брифинг об истории создания университета, основных направлениях деятельности и учебном процессе.

На встрече также обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования.

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Версия на английском языке ФотоTurkish delegation visits Azerbaijan Naval Forces
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin MMU-nun nümayəndə heyəti Hərbi Dəniz Qüvvələrini ziyarət edib

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