Делегация Национального университета обороны Турции посетила штаб ВМС

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан.

Продолжается визит делегации Национального университета обороны Турции в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минобороны, турецкие гости, находящиеся с визитом в Азербайджане в рамках "Зарубежной учебной поездки", посетили ВМС.

На встрече в штабе ВМС турецкой делегации был представлен брифинг о деятельности ВМС, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем турецкая делегация прибыла в Национальный университет обороны. Здесь гостям был представлен брифинг об истории создания университета, основных направлениях деятельности и учебном процессе.

На встрече также обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в области военного образования.