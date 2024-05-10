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Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве

Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, основанного великим лидером в 1971 году, провели флешмоб в память о незабвенном общенационально
Армия
10 мая 2024 г. 12:10
Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве

Курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского провели флешмоб по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Военный лицей был основан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1971 году.

В пресс-службе также напомнили, что граждане, желающие учиться в учебных заведениях, находящихся в подчинении Национального университета обороны (Военный институт имени Гейдара Алиева, военные лицеи, военные колледжи, действующие в городах Баку и Гянджа, а также в Нахчыванской Автономной Республике) и на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета, могут подать документы для поступления до 30 мая текущего года.

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Версия на английском языке Cadets hold flashmob in honor of the eternity of Great Leader
Версия на азербайджанском языке Kursantlar Ulu Öndərin anadan olmasının 101-ci ildönümü münasibətilə fləşmob hazırlayıblar

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