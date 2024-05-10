Курсанты Военного лицея провели флешмоб в память о Гейдаре Алиеве

По случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского, основанного великим лидером в 1971 году, провели флешмоб в память о незабвенном общенационально

Курсанты Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского провели флешмоб по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Военный лицей был основан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 1971 году.

В пресс-службе также напомнили, что граждане, желающие учиться в учебных заведениях, находящихся в подчинении Национального университета обороны (Военный институт имени Гейдара Алиева, военные лицеи, военные колледжи, действующие в городах Баку и Гянджа, а также в Нахчыванской Автономной Республике) и на военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета, могут подать документы для поступления до 30 мая текущего года.