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В Конье продолжаются учения Anatolian Phoenix-2024

В Конье продолжаются учения Anatolian Phoenix-2024 Продолжаются международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2024, проходящие в городе Конья Турецкой Республики.
Армия
9 мая 2024 г. 17:36
В Конье продолжаются учения Anatolian Phoenix-2024

Продолжаются международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2024, проходящие в городе Конья Турецкой Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В очередной день учений участникам был представлен брифинг, в ходе которого была дана необходимая информация о правилах безопасности, предстоящих задачах и последовательности их выполнения, рельефе, структуре и климате местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Согласно плану учений, путем визуального наблюдения местности был оценен объект условного противника, после чего его автомобильная колонна была заманена в засаду, захвачены члены террористической группировки.

Основной целью проведения учений является совершенствование знаний и навыков военнослужащих, в том числе обеспечение слаженности действий и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.

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