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    ​Пройдет конференция по согласованию азербайджано-американских двусторонних отношений в военной сфере

    Представители ВС Азербайджана примут участие на курсах, организуемых в США

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 7 апреля в Баку пройдет конференция по согласованию азербайджано-американских двусторонних отношений в военной сфере, а с 8 по 10 апреля в Сан-Антонио (США) в колледже сухопутных войск США состоятся "Командно-штабные" курсы.

    Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

    На мероприятиях примут участие представители вооруженных сил Азербайджана.

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