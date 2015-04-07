Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 7 апреля в Баку пройдет конференция по согласованию азербайджано-американских двусторонних отношений в военной сфере, а с 8 по 10 апреля в Сан-Антонио (США) в колледже сухопутных войск США состоятся "Командно-штабные" курсы.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

На мероприятиях примут участие представители вооруженных сил Азербайджана.