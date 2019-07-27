​Продолжаются поиски потерпевшего крушение военного самолета

В оперативном штабе, созданном в связи с крушением военного самолета, продолжается проведение неотложных мероприятий с участием представителей министерства обороны и соответствующих государственных структур и служб.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, что 24 июля самолет Миг-29 ВВС Азербайджана, совершавший учебный полет, внезапно пропал с радаров. Самолет потерпел крушение и рухнул в Каспийское море.

Создан оперативный штаб для расследования причин аварии.