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Продолжается конкурс "Военно-медицинская эстафета" - ВИДЕО

Продолжается конкурс "Военно-медицинская эстафета"

Проведен очередной этап конкурса "Военно-медицинская эстафета", который проходит в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане с участием военных врачей азербайджанской армии. 

Как сообщили Report в министерстве обороны, азербайджанские военные врачи вместе со своими коллегами продемонстрировали своё мастерство в преодолении полосы препятствий и специальной подготовке.

Согласно решению судей, среди 11 команд азербайджанские военные врачи утвердились на 5-м месте.

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