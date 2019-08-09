Продолжается конкурс "Военно-медицинская эстафета" - ВИДЕО

Проведен очередной этап конкурса "Военно-медицинская эстафета", который проходит в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане с участием военных врачей азербайджанской армии.

Как сообщили Report в министерстве обороны, азербайджанские военные врачи вместе со своими коллегами продемонстрировали своё мастерство в преодолении полосы препятствий и специальной подготовке.

Согласно решению судей, среди 11 команд азербайджанские военные врачи утвердились на 5-м месте.