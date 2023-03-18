Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.
"Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас.