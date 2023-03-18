Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.

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Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями. Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз. "Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас. Подпишитесь на наш Telegram канал