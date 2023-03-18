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Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.
Армия
18 марта 2023 г. 14:51
Президент: Наша сильная воля, наша победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас

Столько в период Второй Карабахской войны было оказано на нас давлений, сколько помощи отправлялось в Армению. Союзники Армении пытались остановить нас различными путями.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

"Никто не устоял перед нами, и сегодня не может устоять, и завтра не сможет", - отметил глава государства, подчеркнув, что наша сильная воля, наша сильная политика, наша Победоносная армия ответят на каждый грязный план, направленный против нас.

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Версия на английском языке President: Every dirty plan against us will be met with our strong will, strong policy and Victorious Army
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Bizə qarşı hər bir çirkin plana güclü iradəmiz, müzəffər Ordumuz cavab verəcək"

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