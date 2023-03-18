Президент: На протяжении 30 лет ни одна международная организация не подала никакой реакции на наши призывы

На протяжении 30 лет мы возвышали свой голос справедливости в связи с оккупацией во всех международных организациях. Но, к сожалению, не нашлось ни одной структуры, которая подала бы хоть какую-нибудь реакцию.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.
"Наоборот, посредники, занимавшиеся карабахским конфликтом, старались не решить конфликт, а заморозить его. Сейчас новая информация, полученная за два с половиной года после Второй Карабахской войны, еще раз подтверждает это", - отметил глава государства.