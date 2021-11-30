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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета 16:05
Армия
30 ноября 2021 г. 16:15
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета
Ильхам Алиев
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Нас крайне опечалила новость о гибели членов экипажа в результате крушения военного вертолета Государственной пограничной службы 30 ноября 2021 года на авиационном полигоне "Гарахейбат" на территории Хызинского района.

Мы вместе с Мехрибан ханум переживаем с вами горечь этой тяжелой утраты, разделяем вашу боль, выражаем вам и вашим родным глубокие соболезнования.

Аллах рэхмет элясин!"

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev offers condolences to families of those killed in helicopter crash
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev helikopter qəzasında həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib

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