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    Президент: Азербайджан доволен уровнем военно-технического сотрудничества с Россией

    Ильхам Алиев: Мы являемся одним из крупных покупателей российского оружия

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан доволен тем, как развивается военно-техническое сотрудничество с Россией.

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Sputnik президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    "Главным нашим партнером в этом деле является Россия. С Россией было заключено контрактов, если я не ошибаюсь, порядка до 5 млрд долларов, и большая часть этих контрактов уже реализована. То есть сегодня вооружение азербайджанской армии это, в основном, российское вооружение. Мы довольны этим сотрудничеством, и мы являемся одним из серьезных покупателей российского оружия, одним их крупных, если так по странам посмотреть, и уровень сотрудничества хороший. Ну, а то, что мы покупаем в других местах, это, наверное, естественно", — заявил президент Ильхам Алиев.

    Президент напомнил, что Баку также закупает вооружения у Турции, Ирана, Беларуси, Израиля, планирует наладить такое сотрудничество с Пакистаном. Но это, по его словам, не означает изменения взаимодействия с Россией.

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