Пресечена попытка контрабанды на сумму 197 млн манатов

"За период деятельности Государственной пограничной службы (ГПС) азербайджанскими пограничниками было задержано 11 тысяч 557 нарушителей границы, 16 тысяч 870 нарушителей режима, 40 тысяч 779 лиц, находящихся в розыске, предотвращена контрабанда на сумму 196 миллионов 815 тысяч 551 манат, в том числе 9 тонн 281 кг наркотических веществ".
Как сообщает Report, об этом заявил начальник ГПС, генерал-полковник Эльчин Гулиев.
"В результате мероприятий, осуществленных Государственной пограничной службой, было выявлено 19 агентов, завербованных иностранными спецслужбами. В рамках борьбы с терроризмом было задержано 98 человек, обезврежены 173 организованные преступные группировки, занимавшиеся незаконной миграцией и контрабандой, в том числе контрабандой наркотиков. За этими статистическими данными стоит ежедневная самоотверженная работа наших пограничников", - отметил Э. Гулиев.