Представитель Аппарата омбудсмена посетил воинские части в прифронтовой зоне

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и представители министерства обороны Азербайджана посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Представитель Аппарата омбудсмена ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих на боевых позициях, изучил ситуацию в сфере защиты прав человека в воинских частях и ответил на вопросы личного состава.

Сотрудник аппарата, осмотрев солдатские казармы, столовые, медпункты, бытовые и другие административные помещения, высоко оценил качество питания военнослужащих и лечебного дела, условия, созданные для плодотворного проведения свободного времени, а также работу, проводимую с личным составом в военно-патриотической и учебно-воспитательной сферах.