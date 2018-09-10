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    Представитель Аппарата омбудсмена посетил воинские части в прифронтовой зоне

    © mod.gov.az

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Директор сектора защиты прав военнослужащих Аппарата омбудсмена Фазаил Гасанов и представители министерства обороны Азербайджана посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Представитель Аппарата омбудсмена ознакомился с условиями службы и быта военнослужащих на боевых позициях, изучил ситуацию в сфере защиты прав человека в воинских частях и ответил на вопросы личного состава.

    Сотрудник аппарата, осмотрев солдатские казармы, столовые, медпункты, бытовые и другие административные помещения, высоко оценил качество питания военнослужащих и лечебного дела, условия, созданные для плодотворного проведения свободного времени, а также работу, проводимую с личным составом в военно-патриотической и учебно-воспитательной сферах.

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