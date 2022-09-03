Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 19 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии.

За минувшие сутки армянские вооруженные формирования 19 раз подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

16 из них произошли в результате периодического обстрела из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в Кяльбаджарском и Лачынском направлениях с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского и Гаракильсинского районов на азербайджано-армянской государственной границе.

Оставшиеся 3 инцидента связаны с периодическими обстрелами членами незаконных армянских вооруженных формирований позиций Азербайджанской армии.

Потерь среди личного состава и техники Азербайджанской армии нет.

Во всех случаях подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.