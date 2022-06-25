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Помощник президента: Вооруженные Силы двух братских стран всегда в центре внимания всего мира

Помощник президента: Вооруженные Силы двух братских стран всегда в центре внимания всего мира "Каждый сбор между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой отличается от других своими новыми и очень важными стратегиями. С этой точки зрения Вооруженные Силы двух братских стран всегда находятся в центре внимания всего мира, демонстрируя воен
Армия
25 июня 2022 г. 18:33
Помощник президента: Вооруженные Силы двух братских стран всегда в центре внимания всего мира

"Каждый сбор между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой отличается от других своими новыми и очень важными стратегиями. С этой точки зрения Вооруженные Силы двух братских стран всегда находятся в центре внимания всего мира, демонстрируя военную мощь и мощь наших стран в более широкой сфере".

Как передает Report, об этом в интервью REALTV.AZ заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

"Как известно, в соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой регулярно проводятся широкомасштабные летно-тактические учения с участием сухопутных войск и военно-воздушных сил обеих стран", - сказал М.Алиев.

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