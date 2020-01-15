Полковник назвал причины кампании против Азербайджанской армии

“Кампания по чернению Азербайджанской армии в последнее времени является либо заказом, либо исходит из чьих-то необоснованных амбиций. Я против всего этого. Потому что нельзя вести кампанию против армии, нацеливаться на нее".

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя Организации ветераном войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, полковник Джалил Халилов.

Он сказал, что армия – это сила, на которую надеется Азербайджан, которая обеспечивает безопасность страны: "Там тысячи людей с высоким профессионализмом выполняют свои должностные обязанности, полномочия. Нельзя унижать армию в глазах общества. Мы сами служили в армии, а сейчас служат наши дети. Кроме того, армия – наш источник гордости. Мы должны быть моральной, психологической поддержкой для каждого, кто служит в армии. Все должны им помогать, чтобы они чувствовали себя еще сильнее. Возможно, где-то в чем-то могут быть мелкие недочеты".

Дж.Халилов отметил, что распространяющие подобную ложную информацию способствуют интересам врага: "Это дополнительный аргумент для врага. Наши враги платят этим людям, чтобы они искали недочеты в Азербайджанской армии, освещали их, критиковали армию. Эти наши "патриоты" передают информацию врагам. Пусть эта информация ложна, но враг пользуется ею, строит на ее основе пропаганду.

Повторюсь, армия - великая сила. Порой в доме невозможно проследить за тремя детьми, которые могут натворить что-то. В армии могут быть недочеты, проблемы, но есть и пути их решения. Почему эти недочеты, проблемы должны сообщаться врагам? Кому служат эти лица? Они не считаются служащими армии".