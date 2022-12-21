Подписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В Турции подписана итоговая декларация трехсторонней встречи между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

В Турции подписана итоговая декларация трехсторонней встречи между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что 21 декабря в Турции состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Министры обороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, проведение совместных двусторонних и трехсторонних учений, а также вопросы обеспечения безопасности региональных проектов.