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Подписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

Подписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии В Турции подписана итоговая декларация трехсторонней встречи между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Армия
21 декабря 2022 г. 20:25
Подписана итоговая декларация трехсторонней встречи министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

В Турции подписана итоговая декларация трехсторонней встречи между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что 21 декабря в Турции состоялась встреча в трехстороннем формате между министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

Министры обороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в регионе, перспективы развития военного сотрудничества в трехстороннем формате, проведение совместных двусторонних и трехсторонних учений, а также вопросы обеспечения безопасности региональных проектов.

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Версия на английском языке ФотоDefense ministers of Turkiye, Azerbaijan and Georgia sign final Statement of tripartite meeting
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan müdafiə nazirləri arasında üçtərəfli görüşün yekun Bəyannaməsi imzalanıb

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