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Почтена память Национального героя Азербайджана

Почтена память Национального героя Азербайджана Согласно поручению министра обороны в Азербайджанской армии почтили память Национального героя нашей страны Альберта Агарунова
Армия
25 апреля 2021 г. 15:53
Почтена память Национального героя Азербайджана

Согласно поручению министра обороны в Азербайджанской армии почтили память Национального героя нашей страны Альберта Агарунова.

Как сообщили Report в министерстве обороны, военнослужащие сначала посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова на Аллее шехидов, а затем посетили его памятник, установленный в Наримановском районе Баку, возложив цветы в его память.

После минуты молчания в память о шехидах, павших в борьбе за территориальную целостность нашей страны, память о сынах Родины была почтена минутой молчания. Выступившие рассказали о славной жизни Агарунова и вспомнили его героизм в боях. Было отмечено, что герой Азербайджана пожертвовал своей жизнью в борьбе за независимость своей Родины.

Следует отметить, что Агарунов, добровольно ушедший на фронт в начале боев в Нагорном Карабахе, героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону Шуши.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun xatirəsi yad edilib

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