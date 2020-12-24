Передвижение призывников и уволенных из армии в период карантина будет разрешено в этих случаях

Передвижение призывников и уволенных из армии в период карантина будет разрешено в этих случаях

Кабинет министров внес изменения в постановление ”Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года".

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Кабинет министров внес изменения в постановление ”Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджанской Республике с 14 декабря 2020 года". Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление. Согласно изменениям, к постановлению добавлено регулирование передвижения военнослужащих в период ужесточенного карантинного режима. Так, перемещение лиц, призванных на срочную действительную военную службу, с места их жительства и пребывания допускается на основании призывного листа Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу или направления для прохождения медицинского обследования, а отбытие лиц, призванных на военную службу, к месту их жительства и пребывания - на основании их военного билета и листа, выданного соответствующей воинской частью. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Karantin dövründə çağırışçıların və ordudan tərxis olunanların hərəkətinə bu halda icazə veriləcək