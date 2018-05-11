Определены победители финального этапа военно-спортивных игр "Шахин"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского проведен финальный этап военно-спортивных игр "Шахин" среди школьников.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После занятия своих мест на плацу командами, участвующими в финале, соревнование было объявлено открытым. Сначала участники мероприятия почтили память Великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за освобождение наших земель минутой молчания, после чего исполнили Государственный гимн Азербайджанской Республики.

По итогам соревнований победителем финального этапа военно-спортивных игр "Шахин" стала команда из Сумгайыта. Вторые и третьи места заняли команды Ясамальского (Баку) и Губинского районов.

В завершении мероприятия состоялась церемония награждения участников соревнований.