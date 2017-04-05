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    Обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией

    Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем наследного принца, заместителем председателя Совета министров и министром обороны Мухаммадом бен Салманом.

    Как сообщает Report со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили военное, военно-техническое сотрудничество между двумя странами, проблемы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    В рамках визита в Саудовскую Аравию, министр обороны посетил Центр Исламской Военной Коалиции.

    Азербайджанская делегация ознакомилась с Центром по противостоянию терроризму и была информирована о деятельности структуры.

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