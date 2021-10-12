Обсуждены вопросы партнерства Азербайджана и НАТО

12 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном

12 октября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником Управления партнерства Оперативного командования союзных сил НАТО контр-адмиралом Бюлентом Тураном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостя, начальник Генерального штаба отметил, что после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, боеготовность Азербайджанской армии и боевой дух личного состава еще более возросли.

Генерал-лейтенант К.Велиев отметил положительные результаты, достигнутые подразделениями Азербайджанской армии в рамках концепции операционных возможностей, подчеркнув важность продолжения сотрудничества.

Контр-адмирал Б.Tуран высоко оценил деятельность военнослужащих Азербайджанской армии во всех сферах партнерства с НАТО.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества с НАТО, стороны обсудили военные, военно-технические, военно-образовательные, военно-медицинские и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.