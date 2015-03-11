​Обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Начался официальный визит делегации во главе с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в Хорватию. Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство обороны.

В министерстве обороны Хорватии прошла церемония официальной встречи З.Гасанова министром обороны этой страны господином Анте Котромановичем. Согласно протоколу, министры обороны прошли перед почетным караулом. На церемонии прозвучали гимны обеих стран. Затем началась официальная встреча министров. На встрече прошло обсуждение вопросов в военной, военно-технической области, подготовки военных кадров и перспектив двусторонних отношений между двумя странами.