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Начальник Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджаре

Начальник Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджаре По поручению министра обороны первый заместитель министра - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.
Армия
30 декабря 2021 г. 09:21
Начальник Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджаре
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По поручению министра обороны первый заместитель министра - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили Report в министерстве обороны, начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии ознакомился с условиями, созданными для состава штаба и военнослужащих соединения, осмотрел введенную в эксплуатацию столовую.

Начальник Генерального штаба поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на высоте до 3400 метров на государственной границе с Арменией, и, понаблюдав за деятельностью противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства.

Пообедав с военнослужащими, начальник Генерального штаба поинтересовался их заботами и от имени руководства Министерства обороны поздравил с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В заключение отличившимся на службе военнослужащим от имени министра обороны были вручены ценные подарки.

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Версия на английском языке ФотоChief of General Staff of Azerbaijan Army visits military units in Kalbajar district 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Kəlbəcərdəki hərbi hissələrdə olub

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