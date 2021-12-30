Начальник Генштаба армии Азербайджана посетил воинские части в Кяльбаджаре

По поручению министра обороны первый заместитель министра - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.

По поручению министра обороны первый заместитель министра - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили Report в министерстве обороны, начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии ознакомился с условиями, созданными для состава штаба и военнослужащих соединения, осмотрел введенную в эксплуатацию столовую.

Начальник Генерального штаба поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на высоте до 3400 метров на государственной границе с Арменией, и, понаблюдав за деятельностью противника из командно-наблюдательного пункта, дал дополнительные указания по организации и ведению боевого дежурства.

Пообедав с военнослужащими, начальник Генерального штаба поинтересовался их заботами и от имени руководства Министерства обороны поздравил с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В заключение отличившимся на службе военнослужащим от имени министра обороны были вручены ценные подарки.