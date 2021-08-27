На конкурсе "Кубок моря" выполнен очередной эпизод

На конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Армейских международных игр – 2021", был исполнен очередной эпизод. Военные моряки из Азербайджана, России, Ирана и Казахстана выполнили задачу по использованию спасательных средств на этапе конкурса "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Команды военных моряков в составе пяти человек, проплыв определенное расстояние в гидрокостюмах, привели спасательные шлюпки при помощи вёсел к месту назначения.

Решением судейской комиссии первое место заняла команда Ирана, набравшая 20 баллов, второе место было присуждено команде России, набравшей 18 баллов, третье место заняла команда Азербайджана с 16 баллами, а четвертого места удостоилась команда Казахстана с 11 баллами.

По итогам соревнований первое место заняла команда Ирана, набравшая 58 баллов, второе - команда Казахстана с 49 баллами, третье - команда Азербайджана с 48 баллами и четвертое - команда России с 46 баллами.

Конкурс "Кубок моря", проводимый в рамках "Армейских международных игр – 2021", состоит из шести эпизодов по трем этапам.

В ближайшие дни наши военные моряки испытают свои силы на этапах "Артиллерийские стрельбы" и "Морская подготовка".