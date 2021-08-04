МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной

"Информация о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носит характер дезинформации.

"Информация о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носит характер дезинформации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В этом направлении беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались. Распространяя подобные информации, армянская сторона пытается скрыть свои провокации типа обстрела наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений", - сказали в министерстве.