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МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной

МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной "Информация о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носит характер дезинформации.
Армия
4 августа 2021 г. 15:19
МО: Информация о проникновении принадлежащего Азербайджану БПЛА на территорию Армении является ложной
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"Информация о якобы предотвращении проникновения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) азербайджанской армии на территорию Армении является очередной ложью противоположной стороны и носит характер дезинформации".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В этом направлении беспилотные летательные аппараты не поднимались в воздух и не использовались. Распространяя подобные информации, армянская сторона пытается скрыть свои провокации типа обстрела наших позиций, и ввести общественность в заблуждение. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении находится под контролем наших подразделений", - сказали в министерстве.

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Версия на английском языке Baku dismisses reports on Azerbaijani Army drone crossing to Armenia as untrue
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın Ermənistan ərazisinə keçməsi məlumatı yalandır"

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