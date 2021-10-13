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МККК: В 15 учреждениях проведены мониторинги условий содержания удерживаемых лиц

МККК: В 15 учреждениях проведены мониторинги условий содержания удерживаемых лиц "В январе-июне этого года Международный комитет Красного Креста (МККК) побывали в более 15 учреждениях для мониторинга условий содержания, предлагаемого лечения и судебного процесса в отношении удерживаемых лиц".
Армия
13 октября 2021 г. 12:07
МККК: В 15 учреждениях проведены мониторинги условий содержания удерживаемых лиц
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"В январе-июне этого года Международный комитет Красного Креста (МККК) побывали в более 15 учреждениях для мониторинга условий содержания, предлагаемого лечения и судебного процесса в отношении удерживаемых лиц".

Как передает Report, об этом заявила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

Она отметила, что основная цель - оказание помощи в налаживании связи между удерживаемыми и членами их семей, проверка условий обращения и содержания.

И. Гусейнова подчеркнула, что за этот период были выданы 260 телефонных карт для иностранных заключенных, чтобы они смогли связаться со своими семьями, а удерживаемым из самых уязвимых слоев – 287 посылки с гуманитарной помощью.

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Версия на английском языке ICRC monitors conditions of detainees in 15 institutions
Версия на азербайджанском языке BQXK: "Saxlanılan şəxslərin durumunu öyrənmək üçün 15-dən çox müəssisəyə baş çəkilib"

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