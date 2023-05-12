Минобороны: Совершив очередную провокацию, армянская сторона вновь обостряет обстановку

12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, совершили очередную провокацию в направлении противоположных позиций азербайджанской армии, вновь обостряя обстановку.

12 мая подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, совершили очередную провокацию в направлении противоположных позиций азербайджанской армии, вновь обостряя обстановку.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 12 мая в 11:30 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударные БПЛА в направлении противоположных позиций азербайджанской армии.