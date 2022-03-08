Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

7 марта, в 18:45, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Кроме того, 8 марта, в 07:30, подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся на государственной границе в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.
Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.
В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджана.