О нас
Аудио новости

Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу 7 марта, в 18:45, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправен
Армия
8 марта 2022 г. 10:15
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

7 марта, в 18:45, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправенд Агдамского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Кроме того, 8 марта, в 07:30, подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии, находящиеся на государственной границе в направлении населенного пункта Килид Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры.

В настоящее время ситуация на этих направлениях стабильна, оперативная обстановка находится под полным контролем подразделений Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Armenians fire at Azerbaijani positions - MoD
Версия на азербайджанском языке MN: "Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub"

Другие новости из категории

Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо
Минобороны: Использование выражения “Нагорный Карабах” МО РФ неприемлемо
7 марта 2022 г. 17:40
МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной
МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной
7 марта 2022 г. 16:26
Закир Гасанов поздравил женщин
Закир Гасанов поздравил женщин
7 марта 2022 г. 15:59
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
МО Азербайджана представило еженедельный обзор
ВидеоМО Азербайджана представило еженедельный обзор
6 марта 2022 г. 13:19
МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в Агдамском направлении
6 марта 2022 г. 11:41
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в Лачынском направлении
Продолжаются поиски военнослужащих, пропавших без вести в Лачынском направлении
5 марта 2022 г. 17:04
Министерство обороны Азербайджана объявило набор офицеров запаса на службу
Министерство обороны Азербайджана объявило набор офицеров запаса на службу
5 марта 2022 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi