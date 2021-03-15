Минобороны: Личный состав и военная техника отправлены в район учений

На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба

Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника Азербайджанской армии отправились в район учений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.

Напомним, что к учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Учения продлятся до 18 марта.