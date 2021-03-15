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Минобороны: Личный состав и военная техника отправлены в район учений

Минобороны: Личный состав и военная техника отправлены в район учений На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба
Армия
15 марта 2021 г. 10:09
Минобороны: Личный состав и военная техника отправлены в район учений
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Руководство оперативно-тактических учений, а также привлеченные к учениям личный состав и специальная техника Азербайджанской армии отправились в район учений.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

На маршрутах следования колонн, которые будут сопровождаться как с земли, так и с воздуха, организована комендантская служба.

Напомним, что к учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Учения продлятся до 18 марта.

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Версия на английском языке Azerbaijani troops and military vehicles leave for exercise area
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Şəxsi heyət və hərbi texnika təlim bölgəsinə yola düşüb

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