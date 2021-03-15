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Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям

Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций
Армия
15 марта 2021 г. 09:48
Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям
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Согласно плану боевой подготовки на 2021-й год, Азербайджанская армия приступила к оперативно-тактическим учениям.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

К учениям, проводимым под руководством министра обороны, привлечены до 10.000 личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

На учениях, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом, основное внимание с учетом боевого опыта, обретенного во время Отечественной войны, уделяется управлению войсками, приведению их к состоянию боевой готовности и перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, Ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

В ходе учений, которые продлятся до 18 марта, войска выполнят задачи по борьбе с террористическими отрядами (группами), а также с незаконными вооруженными формированиями и проведению контртеррористических операций.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army starts operational-tactical exercise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusu əməliyyat-taktiki təlimlərə başladı

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