О нас
Report Georgia
Аудио новости

Минобороны Азербайджана ищет медиков

Минобороны Азербайджана ищет медиков Кандидаты могут обратиться в Главное медицинское управление Министерства обороны
Армия
17 февраля 2021 г. 13:24
Минобороны Азербайджана ищет медиков

Министерство обороны объявляет прием на действительную военную службу и гражданскую работу на вакантные военные и гражданские должности по различным медицинским специальностям в медицинских пунктах воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, а также в госпиталях, расположенных на этих территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие действительную военную службу, имеющие медицинское образование, физически здоровые и женщины в возрасте до 35 лет, имеющие медицинское образование, физически здоровые, а также уволенные в запас офицеры и прапорщики в возрасте до 40 лет, служившие в Азербайджанской армии или в составе других Вооруженных сил на должности военного врача или фельдшера, могут обратиться для приема на военную службу и гражданскую работу.

Кандидаты могут обратиться в Главное медицинское управление Министерства обороны или в воинские части, расположенные вблизи мест их проживания.

К сведению обращающихся граждан, прием на вакантные военные и гражданские должности будет осуществляться по требуемым медицинским специальностям.

Граждане могут обращаться ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Лицам, имеющим судимость и уволенным с военной службы в запас в связи со служебным несоответствием, просьба не обращаться.

Для получения дополнительной информации:
Адрес: город Баку, поселок Баладжары, улица Э. Наджафова, 2А.
Контактные номера: (012) 406-87-41; (051) 567-47-00.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi həkimlərin işə qəbulunu elan edib

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12
В Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
ФотоВ Низаминском районе Баку уничтожаются деревья
13 февраля 2021 г. 16:57
Армяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
ФотоАрмяне разрушили Агдамское кладбище, превратив его в пашню – ВИДЕОРЕПОРТАЖ 
13 февраля 2021 г. 15:30
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
Инициатор объявления Дня Азербайджана в Миннесоте: Это большое достижение для нашего народа
13 февраля 2021 г. 11:27
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
Шурин Али Гасанова уволен из МВД
12 февраля 2021 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi