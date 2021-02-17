Минобороны Азербайджана ищет медиков

Кандидаты могут обратиться в Главное медицинское управление Министерства обороны

Министерство обороны объявляет прием на действительную военную службу и гражданскую работу на вакантные военные и гражданские должности по различным медицинским специальностям в медицинских пунктах воинских частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, а также в госпиталях, расположенных на этих территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие действительную военную службу, имеющие медицинское образование, физически здоровые и женщины в возрасте до 35 лет, имеющие медицинское образование, физически здоровые, а также уволенные в запас офицеры и прапорщики в возрасте до 40 лет, служившие в Азербайджанской армии или в составе других Вооруженных сил на должности военного врача или фельдшера, могут обратиться для приема на военную службу и гражданскую работу.

Кандидаты могут обратиться в Главное медицинское управление Министерства обороны или в воинские части, расположенные вблизи мест их проживания.

К сведению обращающихся граждан, прием на вакантные военные и гражданские должности будет осуществляться по требуемым медицинским специальностям.

Граждане могут обращаться ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Лицам, имеющим судимость и уволенным с военной службы в запас в связи со служебным несоответствием, просьба не обращаться.

Для получения дополнительной информации:

Адрес: город Баку, поселок Баладжары, улица Э. Наджафова, 2А.

Контактные номера: (012) 406-87-41; (051) 567-47-00.