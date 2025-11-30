Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Армия
- 30 ноября, 2025
- 13:11
Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.
Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
