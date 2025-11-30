Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 30 ноября, 2025
    • 13:11
    Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:

    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
    Лента новостей