Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 30 noyabr, 2025
- 13:08
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
