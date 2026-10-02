Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026

    Армия
    • 02 октября, 2026
    • 16:15
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетили 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2026.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    Сообщается, что вначале гостям была предоставлена подробная информация о выставке, организованной в Бакинском Экспо-центре. Здесь наряду с выставкой ADEX 2026 также функционирует 15-я Международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения Securex Caspian.

    Министры обороны ознакомились с представленной на выставке авиационной техникой и беспилотными системами, аэрокосмическими, охранными системами и системами кибербезопасности, а также другими специальными военными технологиями.

    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026

    Закир Гасанов Яшар Гюлер Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri "ADEX 2026" sərgisini ziyarət ediblər
    Фото
    Azerbaijani, Turkish Defense Ministers visit ADEX 2026
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