Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетили 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2026.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сообщается, что вначале гостям была предоставлена подробная информация о выставке, организованной в Бакинском Экспо-центре. Здесь наряду с выставкой ADEX 2026 также функционирует 15-я Международная выставка оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения Securex Caspian.

Министры обороны ознакомились с представленной на выставке авиационной техникой и беспилотными системами, аэрокосмическими, охранными системами и системами кибербезопасности, а также другими специальными военными технологиями.