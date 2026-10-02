İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri "ADEX 2026" sərgisini ziyarət ediblər

    Hərbi
    • 02 oktyabr, 2026
    • 15:59
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər

    Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyə Respublikasının milli müdafiə naziri Yaşar Güler "ADEX 2026" 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisini ziyarət edib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əvvəlcə Bakı Ekspo Mərkəzində təşkil olunan sərgi haqqında qonaqlara geniş məlumat verilib. Burada "ADEX 2026" sərgisiylə yanaşı olaraq həmçinin "Securex Caspian" 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi də fəaliyyət göstərir.

    Müdafiə nazirləri sərgidə nümayiş olunan aviasiya texnikası və pilotsuz sistemlər, aerokosmik, kiber təhlükəsizlik və mühafizə sistemləri, eləcə də digər xüsusi hərbi texnologiyalarla tanış olublar.

    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Azərbaycan və Türkiyə müdafiə nazirləri ADEX 2026 sərgisini ziyarət ediblər
    Zakir Həsənov Yaşar Güler Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN)
    Foto
    Министры обороны Азербайджана и Турции посетили выставку ADEX 2026
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    Azerbaijani, Turkish Defense Ministers visit ADEX 2026
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