Министр обороны заслушал доклады по ситуации на учениях

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Руководство министерства обороны, посетив воинскую часть в районе проведения учений, отдало дань уважения общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложило цветы к его бюсту, установленному на территории воинской части.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Затем министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командующих видов войск, командиров объединений и соответствующих должностных офицеров о принятии решений по организации деятельности во время ведения общевойскового боя. Основное внимание было уделено вопросам разведки, маскировки, фортификации, огневого поражения и боевого обеспечения в сложных условиях горного рельефа и радиоэлектронной обстановки.

Были даны соответствующие указания по повышению эффективности взаимодействия, уяснению боевых задач, оценке обстановки и управлению войсками после доклада о решениях.