Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

Министр обороны Турции Яшар Гюлер совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, министр в составе турецкой делегации прибудет в Баку для наблюдение за военным парадом.

Отметим, что 8 ноября на площади Азадлыг в Баку пройдет военный парад, посвященным 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.