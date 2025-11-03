Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы

    Армия
    • 03 ноября, 2025
    • 13:33
    Министр обороны Турции Яшар Гюлер совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report, министр в составе турецкой делегации прибудет в Баку для наблюдение за военным парадом.

    Отметим, что 8 ноября на площади Азадлыг в Баку пройдет военный парад, посвященным 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.

    военный парад Баку Отечественная война Яшар Гюлер
