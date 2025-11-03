Министр обороны Турции прибудет в Баку для участия в параде Победы
Армия
- 03 ноября, 2025
- 13:33
Министр обороны Турции Яшар Гюлер совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, министр в составе турецкой делегации прибудет в Баку для наблюдение за военным парадом.
Отметим, что 8 ноября на площади Азадлыг в Баку пройдет военный парад, посвященным 5-й годовщине Победы в Отечественной войне.
Последние новости
14:07
Ильхам Алиев: Азербайджан всегда будет гордиться нашей славной ПобедойВнутренняя политика
14:07
Президент: Азербайджан уже экспортирует военную продукцию в ряд странПолитика
14:03
Ильхам Алиев: Возвращение азербайджанцев не должно пугать армянский народВнутренняя политика
14:02
Ильхам Алиев: Ведущей движущей силой нашей экономики является ненефтяной секторФинансы
14:01
Ильхам Алиев: Не было другой такой страны, которая одержала бы столь яркую Победу, как нашаВнутренняя политика
14:01
В Беларуси ожидают в 2026 году рост ВВП на 2,8% за счет увеличения инвестицийДругие страны
14:01
Президент: Защита чистоты азербайджанского языка - дело каждого гражданинаВнутренняя политика
14:00
Президент: Мы первыми применили БПЛА в войнеВнутренняя политика
13:59