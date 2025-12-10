Польша планирует передать Украине истребители МиГ-29

Польша ведет переговоры с Украиной о передаче самолетов МиГ-29.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Польши в соцсети Х.

Сообщается, что передача самолетов связана с достижением ими целевых оперативных ресурсов, а также отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в ВС Польши.

При этом отмечается, что пока окончательного решения о передаче самолетов еще не принято.

В то же время в связи с передачей самолетов, ведутся переговоры с украинской стороной о предоставлении Польше отдельных технологий беспилотных летательных аппаратов и ракет.