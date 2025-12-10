ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории

Годовая инфляция в Азербайджане движется по прогнозируемой траектории и находится в пределах целевого показателя.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

""В октябре 2025 года 12-месячная инфляция составила 5,9%. Годовой рост цен на продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия достиг 8,2%, на платные услуги - 5,6%, на непродовольственные товары - 2,5%. Базовая инфляция в годовом выражении составила 5%. На фактическую инфляцию в основном влияют внешние и внутренние факторы затрат", - отмечает ЦБА.

Согласно базовому сценарию, прогноз того, что годовая инфляция будет находиться в пределах целевого показателя к концу 2025 года и в 2026 году, остается неизменным. "При этом анализ текущих тенденций указывает на вероятность пересмотра инфляционного прогноза на следующий год в сторону понижения", - говорится в сообщении.

Кроме того, ЦБА отметил, что анализ изменений в балансе инфляционных рисков со времени предыдущего заседания по учетной ставке свидетельствует об относительном снижении проинфляционных факторов.

"Тем не менее геополитическая напряженность и нестабильность в глобальной торговой среде продолжают поддерживать высокий уровень неопределенности на товарных и финансовых рынках. Ключевой внешний риск связан с передаточным эффектом импортных цен на внутреннюю инфляцию. Его масштаб будет зависеть от инфляционных процессов в странах - торговых партнерах и динамики номинального эффективного обменного курса.

Внутренние риски главным образом формируются под воздействием факторов предложения и затрат. При этом первоначальные параметры государственного бюджета на 2026 год, а также замедление годовых темпов роста кредитования снижают вероятность избыточного усиления совокупного спроса", - отмечает регулятор.