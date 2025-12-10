Намизад Сафаров обвиняется в мошенничестве

В отношении Намизада Сафарова возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве на сумму 53 тысячи манатов.

Как сообщает Report, мужчина представлялся адвокатом и, злоупотребив доверием гражданина, присвоил крупную сумму денежных средств.

По данным следствия, Сафаров уверял потерпевшего, что сможет восстановить его на прежнем рабочем месте после увольнения. Получив значительную сумму денег, он не выполнил обещанного, после чего гражданин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Намизад Сафаров задержан в качестве подозреваемого.