İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Namizəd Səfərov dələduzluqda ittiham olunur

    Hadisə
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:16
    Namizəd Səfərov dələduzluqda ittiham olunur

    Namizəd Səfərov barəsində 53 min manatlıq dələduzluğa görə cinayət işi başlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, özünü vəkil kimi təqdim edən Namizəd Səfərov vətəndaşın etibarından sui-istifadə edərək 53 min manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.

    İttihama görə, o, işdən çıxarılan vətəndaşı yenidən vəzifəyə bərpa etdirəcəyinə inandırıb. Ondan külli miqdarda pul alıb, lakin verdiyi vədi yerinə yetirmədiyindən vətəndaş polisə müraciət edib.

    Qeyd olunan dələduzluq faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıb və Namizəd Səfərov şübhəli şəxs qismində tutulub.

    Namizəd Səfərov dələduzluq
    Намизад Сафаров обвиняется в мошенничестве

    Son xəbərlər

    12:19

    BƏT: Rəqəmsal əmək platformaları ilə bağlı yeni beynəlxalq konvensiya hazırlanır

    Biznes
    12:18

    Vüqar Bayramov: İşləyən vətəndaşların 64 %-nin əmək müqaviləsi yoxdur

    Milli Məclis
    12:18

    Azərbaycandan Türkiyəyə 594 milyon kVt/saat elektrik enerjisi ixrac edilib

    Energetika
    12:16

    Lavrov: Rusiya və ABŞ arasında Ukrayna münaqişəsi üzrə razılaşma əldə edilib

    Region
    12:15

    SOCAR rəsmisi: "Qərarları süni intellektə tam həvalə etmək təhlükəlidir"

    İKT
    12:12

    Yağışlı hava sabah da davam edəcək - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:12

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    12:12

    Portuqaliyalı mütəxəssis: "İmişli"nin oyunu və nəticələri tənqidçilərə ən yaxşı cavabdır" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:07

    Milli Məclisdə işəgötürənlər haqqında yeni qanunun qəbulu təklif olunub

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti