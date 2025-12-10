Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

    Kультурная политика
    • 10 декабря, 2025
    • 11:40
    Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на открытии форума "Культура и право: современные вызовы".

    По его словам, формирование правовой культуры в обществе - сложный и необходимый процесс:

    "Сегодня мы все должны активно участвовать в защите культуры. Это касается не только министерства или деятелей культуры, а всего общества в целом".

    Зампред Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов напомнил о Первом Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся в Баку в 2001 году, и оценил его как крайне необходимую инициативу на пути к национальной идентичности.

    Депутат также затронул вопрос сохранения родного языка в контексте современных вызовов:

    "Все должны быть мобилизованы в вопросах языка и культуры. Правда, термин "мобилизованность" чаще относится к военной сфере, но важно быть мобилизованными и в контексте языка и культуры. В настоящее время существует множество внешних влияний на азербайджанский язык и культуру. В этом контексте сейчас крайне важно сохранить чистоту языка, а это в широком смысле также означает сохранение культуры".

    Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan mədəniyyətinə xaricdən böyük təhdidlər mövcuddur
    Asgarov: Azerbaijani culture faces serious external challenges
