Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на открытии форума "Культура и право: современные вызовы".

По его словам, формирование правовой культуры в обществе - сложный и необходимый процесс:

"Сегодня мы все должны активно участвовать в защите культуры. Это касается не только министерства или деятелей культуры, а всего общества в целом".

Зампред Милли Меджлиса Рафаэль Гусейнов напомнил о Первом Съезде азербайджанцев мира, состоявшемся в Баку в 2001 году, и оценил его как крайне необходимую инициативу на пути к национальной идентичности.

Депутат также затронул вопрос сохранения родного языка в контексте современных вызовов:

"Все должны быть мобилизованы в вопросах языка и культуры. Правда, термин "мобилизованность" чаще относится к военной сфере, но важно быть мобилизованными и в контексте языка и культуры. В настоящее время существует множество внешних влияний на азербайджанский язык и культуру. В этом контексте сейчас крайне важно сохранить чистоту языка, а это в широком смысле также означает сохранение культуры".