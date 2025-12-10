Адиль Велиев: Разрабатывается новый Трудовой кодекс Азербайджана

С 1999 года в Трудовой кодекс Азербайджана были внесены сотни изменений, и работа над его совершенствованием продолжается.

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике.

Он отметил, что в настоящее время в кодекс и 17 других законов вносятся 457 поправок:

"420 из них - это поправки в Трудовой кодекс. Это самые масштабные изменения за последние годы. Можно сказать, мы стоим на пороге разработки и принятия нового Трудового кодекса".