Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

Современные технологии, усиливая безопасность производства, одновременно создают новые риски и вызовы.

Как передает Report, об этом заявил глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии "Саммит по промышленной безопасности 2025".

По словам Мамедова, быстрый рост технологической интеграции в промышленность открывает как новые возможности, так и новые угрозы:

"С одной стороны, передовые технологии позволяют предприятиям обеспечивать безопасность на более высоком уровне. С другой - усложнение технологических процессов формирует новые риски и неожиданные ситуации", - отметил он.

Руководитель KOBİA подчеркнул, что понятие промышленной безопасности сегодня выходит далеко за рамки защиты труда. Оно включает охрану здоровья и защиту окружающей среды, что существенно расширяет само содержание термина "безопасность".

Орхан Мамедов напомнил, что 99,7% зарегистрированных бизнес-субъектов и 45,3% занятого населения Азербайджана приходится на микро-, малые и средние предприятия. Поэтому создание безопасной производственной среды для МСБ имеет особое значение.