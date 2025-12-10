Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 11:34
    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Современные технологии, усиливая безопасность производства, одновременно создают новые риски и вызовы.

    Как передает Report, об этом заявил глава Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии "Саммит по промышленной безопасности 2025".

    По словам Мамедова, быстрый рост технологической интеграции в промышленность открывает как новые возможности, так и новые угрозы:

    "С одной стороны, передовые технологии позволяют предприятиям обеспечивать безопасность на более высоком уровне. С другой - усложнение технологических процессов формирует новые риски и неожиданные ситуации", - отметил он.

    Руководитель KOBİA подчеркнул, что понятие промышленной безопасности сегодня выходит далеко за рамки защиты труда. Оно включает охрану здоровья и защиту окружающей среды, что существенно расширяет само содержание термина "безопасность".

    Орхан Мамедов напомнил, что 99,7% зарегистрированных бизнес-субъектов и 45,3% занятого населения Азербайджана приходится на микро-, малые и средние предприятия. Поэтому создание безопасной производственной среды для МСБ имеет особое значение.

    Orxan Məmmədov: "Texnologiya təhlükəsizliyi gücləndirdiyi qədər yeni risklər də yaradır"
    Elvis

    Последние новости

    11:41

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:40

    Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

    Kультурная политика
    11:37

    ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории

    Финансы
    11:34

    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Бизнес
    11:24

    Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

    Это интересно
    11:24

    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Финансы
    11:21

    Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

    Финансы
    11:20

    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    Kультурная политика
    11:15

    Бахтияр Асланбейли: Азербайджану передано около 60 млн кубометров попутного газа, добытого с АЧГ

    Энергетика
    Лента новостей