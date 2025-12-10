Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Ильхам Алиев принял торгового посланника Великобритании по Азербайджану

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 13:49
    Ильхам Алиев принял торгового посланника Великобритании по Азербайджану

    10 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорда Джона Олдердайса.

    Как сообщает Report, лорд Олдердайс поздравил главу нашего государства с достигнутыми в Вашингтоне результатами, связанными с продвижением мирной повестки между Азербайджаном и Арменией.

    Поблагодарив за поздравления, президент Ильхам Алиев коснулся исторического значения достижения договоренностей между Азербайджаном и Арменией и особо подчеркнул роль президента Дональда Трампа в этом вопросе. Глава нашего государства заявил, что Азербайджан, как инициатор мирной повестки, и впредь продолжит усилия для ее продвижения, подчеркнул, что мирные условия способствуют развитию экономического потенциала региона.

    Президент Ильхам Алиев отметил более чем тридцатилетнее успешное сотрудничество между Азербайджаном и компанией bp.

    В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве, дружбе и доверии отношений между Азербайджаном и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, отмечено наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, торговой, инвестиционной сферах, в области энергетики, включая возобновляемую энергетику, оборонной промышленности, образования и других областях. Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в углублении двусторонних связей.

    С удовлетворением отмечено участие британских компаний в восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, и их вклад в это дело.

